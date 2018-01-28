Специалисты испанской компании предлагают построить дом всего за пять часов
28.01.2018, 16:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Построить дом всего за пять-шесть часов предлагают специалисты испанской компании baragano. Их проект жилого объекта получил название Casa Montana. Как утверждают представители испанской студии, модульный дом, произведённый в заводских условиях, легко транспортируется и собирается на площадке за считанные часы, после чего собственник может спокойно в него въезжать.
Свои слова испанцы подкрепили делом, построив для британского ландшафтного дизайнера дом Casa Montana на мадридской фабрике менее чем за четыре месяца, а потом перевезя его в северо-западное графство Великобритании. Здесь, в городке Вальдес, на расстоянии шестисот километров от Мадрида, сборный дом был установлен и покрыт сланцевой кровлей.
С точки зрения дизайна, Casa Montana напоминает симбиоз обычного испанского дома и характерных для этой страны хозяйственных построек. Отметим, что в Испании, особенно в северных районах, принято строить необычные амбары для хранения зерна - оррео, которые приподняты на столбах над землёй. Таким образом, испанцы защищают урожай от грызунов.
Дом Casa Montana состоит из двух уровней. На нижнем находятся помещения общего пользования. По центру дома проходит металлическая лестница, которая ведёт на второй ярус.
Свои слова испанцы подкрепили делом, построив для британского ландшафтного дизайнера дом Casa Montana на мадридской фабрике менее чем за четыре месяца, а потом перевезя его в северо-западное графство Великобритании. Здесь, в городке Вальдес, на расстоянии шестисот километров от Мадрида, сборный дом был установлен и покрыт сланцевой кровлей.
С точки зрения дизайна, Casa Montana напоминает симбиоз обычного испанского дома и характерных для этой страны хозяйственных построек. Отметим, что в Испании, особенно в северных районах, принято строить необычные амбары для хранения зерна - оррео, которые приподняты на столбах над землёй. Таким образом, испанцы защищают урожай от грызунов.
Дом Casa Montana состоит из двух уровней. На нижнем находятся помещения общего пользования. По центру дома проходит металлическая лестница, которая ведёт на второй ярус.
Источник: ГК Олимпстрой