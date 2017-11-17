ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод начал продажи нового грузового автомобиля УАЗ "Профи" с газобаллонным оборудованием. Автомобиль с ГБО дороже бензиновой версии на 40 тыс. рублей. Напомним, минимальная цена на новый грузовик в комплектации "Стандарт" составляет 649 тыс. рублей с учётом скидки 100 тыс. рублей по программам трейд-ин или утилизации.

Битопливный УАЗ "Профи" работает на бензине и газе (пропан-бутан). На автомобиле установлено ГБО пятого поколения итальянской фирмы Lovato. Битопливная версия полностью сертифицирована, всё оборудование устанавливается на заводском конвейере. При этом на автомобили с ГБО действуют такие же условия гарантии, как и на бензиновый УАЗ "Проф"»: четыре года или 200 тыс. км.

Среди преимуществ новой версии стоит отметить низкий расход топлива и большую ёмкость газового баллона – 93 л. Суммарный запас хода составляет более 750 км.