ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство России утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, они вступят в силу с 1 апреля 2018 года.



Как сообщает агентство «Прайм», утилизационный сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра вырастет на 17,86%, до 33 тыс. рублей, от 1 до 2 литров – на 90%, до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 литров – на 49,3% до 126 тыс. рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и более литров утильсбор останется неизменным и составит 114,6 тыс. рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тыс. рублей для машин с мотором более 3,5 литров. Утилизационный сбор для электромобилей увеличится на 14,79% до 32,6 тыс. рублей.



Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн сбор вырастет на 14,46%, до 14,25 тыс.и рублей, от 2,5 до 3,5 тонн – на 51,5%, до 30 тыс. рублей, от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28,5 тыс. рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составит 31,35 тыс.и рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн – 38,1 тыс. рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн – 41,85 тыс. рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн – 82,5 тыс. рублей (+14,8%).



Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году правительство проиндексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.



Дополнительные доходы от индексации утилизационного сбора, которые начнут поступать с 2018 года, могут составить около 5 млрд рублей в год, оценивал ранее министр транспорта Максим Соколов.