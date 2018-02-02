ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Флагманский кроссовер Suzuki Vitara и кроссовер SX4 2018 года выпуска с 1 февраля доступны в дилерских центрах марки на специальных условиях. Акция продлится до 28 февраля 2018 года.

Розничная выгода при покупке Suzuki Vitara с учетом специальных программ Suzuki Finance и Trade-in составит 80 тыс. рублей. В то же время кроссовер SX4 2018 года производства по обеим программам доступен со скидкой 70 тыс. рублей.

Оба автомобиля можно будет также приобрести с одновременным использованием специальных программ Suzuki Direct и Trade-in: со сниженной процентной ставкой от 6,5% и дополнительной розничной выгодой 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года продажи Suzuki в России выросли на 11% и составили 5 тыс. автомобилей. В настоящее время в России действует 52 официальных дилеров Suzuki.

Главной новинкой Suzuki на российском рынке в 2018 году станет рестайлинговый кроссовер Vitara. Кроме того, в нашей стране могут появиться несколько спецверсий, приуроченных к юбилейным датам – 30 лет кроссоверу Vitara, 20 лет присутствия Suzuki в России, 20 лет внедорожнику Jimny.