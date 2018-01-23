ТМК отгрузила 3,806 млн т труб в 2017 г.
23.01.2018, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ТМК отгрузила в 2017 г. 3,806 млн т трубной продукции, что на 10,6% выше, чем в 2016 г. Рост был достигнут благодаря значительному увеличению объёмов отгрузки Американского дивизиона на фоне восстановления североамериканского рынка, сообщается в отчёте компании об операционных результатах.
Отгрузка бесшовных труб выросла на 11,6%, до 2,676 млн т, в первую очередь за счёт увеличения объёмов отгрузки труб OCTG.
Показатели по отгрузке сварных труб выросли на 8,4% и составили 1,129 млн т. При этом значительное падение объёмов отгрузки ТБД было полностью компенсировано ростом отгрузки других видов сварных труб, прежде всего в Американском дивизионе.
Отгрузка труб OCTG составила 1,765 млн т, что на 25,9% больше, чем за 2016 г. благодаря высокому спросу на североамериканском и российском рынках.
Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 787 тыс. штук, что на 43% выше показателя 2016 г. Продукция Компании была высоко востребована в связи с высокой активностью по добыче сложноизвлекаемых углеводородов в России и полным восстановлением рынка США.
В декабре 2017 TMK IPSCO вывело на рынок два новых премиальных соединения TMK UP с высоким операционным моментом, что позволяет вращать колонну труб во время спуска TMK UP ULTRA QX TORQ и TMK UP ULTRA SF TORQ.
По итогам 2017 г. предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили потребителям 2,815 млн т трубной продукции, что примерно соответствует уровню 2016 г. Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 5,2% и составила 1,998 млн т на фоне сохранения высоких объёмов бурения в России. Рост отгрузки OCTG составил 5,4% до 1,157 млн т. Кроме этого, За прошедший год было отгружено 817 тыс. т сварных труб, что на 15,4% меньше показателя 2016 го. Основной причиной стало снижение объёмов отгрузки ТБД на 48,1%, в результате сокращения закупки труб для строительства магистральных газопроводов и ремонтно-эксплуатационных работ.
"Год для ТМК был благоприятным - компания увеличила отгрузку продукции более чем на 10%. Особенным спросом пользовались трубы OCTG на наших главных рынках - в России и США. Мы считаем, что этот тренд продолжится, и по итогам 2018 г. ТМК сможет увеличить отгрузку и улучшить финансовые показатели", - прокомментировал результаты работы компании в 2017 г. генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
Отгрузка бесшовных труб выросла на 11,6%, до 2,676 млн т, в первую очередь за счёт увеличения объёмов отгрузки труб OCTG.
Показатели по отгрузке сварных труб выросли на 8,4% и составили 1,129 млн т. При этом значительное падение объёмов отгрузки ТБД было полностью компенсировано ростом отгрузки других видов сварных труб, прежде всего в Американском дивизионе.
Отгрузка труб OCTG составила 1,765 млн т, что на 25,9% больше, чем за 2016 г. благодаря высокому спросу на североамериканском и российском рынках.
Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 787 тыс. штук, что на 43% выше показателя 2016 г. Продукция Компании была высоко востребована в связи с высокой активностью по добыче сложноизвлекаемых углеводородов в России и полным восстановлением рынка США.
В декабре 2017 TMK IPSCO вывело на рынок два новых премиальных соединения TMK UP с высоким операционным моментом, что позволяет вращать колонну труб во время спуска TMK UP ULTRA QX TORQ и TMK UP ULTRA SF TORQ.
По итогам 2017 г. предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили потребителям 2,815 млн т трубной продукции, что примерно соответствует уровню 2016 г. Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 5,2% и составила 1,998 млн т на фоне сохранения высоких объёмов бурения в России. Рост отгрузки OCTG составил 5,4% до 1,157 млн т. Кроме этого, За прошедший год было отгружено 817 тыс. т сварных труб, что на 15,4% меньше показателя 2016 го. Основной причиной стало снижение объёмов отгрузки ТБД на 48,1%, в результате сокращения закупки труб для строительства магистральных газопроводов и ремонтно-эксплуатационных работ.
"Год для ТМК был благоприятным - компания увеличила отгрузку продукции более чем на 10%. Особенным спросом пользовались трубы OCTG на наших главных рынках - в России и США. Мы считаем, что этот тренд продолжится, и по итогам 2018 г. ТМК сможет увеличить отгрузку и улучшить финансовые показатели", - прокомментировал результаты работы компании в 2017 г. генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
Источник: Метал-Экспо