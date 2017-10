ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Трубная Металлургическая Компания (ТМК), ведущий поставщик трубной продукции для нефтегазового комплекса, поставит дочерним обществам ПАО "ЛУКОЙЛ" 18,4 тыс. тонн обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP.

По результатам тендера ТМК поставит 12 тыс. тонн ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и 6,4 тыс. тонн - ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Это обсадные трубы диаметром 114-339 мм с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, ТМК UP PF ET, TMK UP FMC, TMK UP GF и TMK UP Centum, в том числе из уникального коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С и с бессмазочным покрытием GreenWell.

Отгрузки продукции планируется осуществить в декабре 2017 - марте 2018.