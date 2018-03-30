ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца 2018 года в нашей стране было продано 68155 премиальных автомобилей с пробегом. Это чуть выше результата годичной давности.

Самым продаваемым подержанным автомобилем премиум-сегмента в России является Mercedes-Benz E-Klasse. Так, за январь – февраль было реализовано 4580 экземпляров этой модели, что на 5% меньше, чем год назад.

Второе место в данном рейтинге занимает BMW 5-й Серии с результатом 4274 единицы (+1%), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Klasse (3000 шт.; -3%). Далее следуют Audi A6 (2954 шт.; +3%) и BMW 3-й Серии (2937 шт.; +3%).

Кроме них, в ТОП-10 российского рынка подержанных премиальных автомобилей за первые два месяца 2018 года также попали: BMW X5 (2888 шт.; -3%), Lexus RX (2507 шт.; -8%), Audi A4 (2379 шт.; +2%), Mercedes-Benz S-Klasse (2070 шт.; -9%) и Mercedes-Benz M-Klasse (1738 шт.; +1%).