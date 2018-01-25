ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2017 году объём российского рынка новых легковых автомобилей достиг 1,46 млн единиц. Это на 16,3% больше, чем годом ранее.

Звание крупнейшего авторынка в стране сохранила Москва. Напомним, результат столицы в минувшем году составил 213,1 тыс. реализованных новых машин, продемонстрировав рост на 6,4%. Второе место в рейтинге крупнейших региональных рынков заняло Подмосковье, показатель которого, как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", вырос более значительно (+21,3% до 118,2 тыс. шт.). Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (100,7 тыс. шт.; +17,5%), которому удалось преодолеть отметку в 100 тысяч реализованных автомобилей.

Лучшим среди нестоличных регионов оказался Татарстан (70,4 тыс. шт.; +18,4%), который стал четвертым в общем зачете. Место в первой пятерке сохранил Краснодарский край (55,2 тыс. шт.; +13,3%), совсем немного опередивший Башкирию (54,5 тыс. шт.; +24,8%). Кроме них, в ТОП-10 крупнейших региональных рынков по итогам прошлого года попали: Самарская (48,9 тыс. шт.; +11,3%), Свердловская (44,5 тыс. шт.; +31,3%), Ростовская (39,9 тыс. шт.; +13,3%) и Челябинская (37,6 тыс. шт.; +28,8%) области.