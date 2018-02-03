ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш") в 2017 году увеличило объёмы выпуска основной продукции: было изготовлено 11 выемных частей насосных агрегатов ГЦНА-1391 для атомных электростанций России и зарубежья. Объём выпуска насосов по сравнению с 2012 годом увеличился в 2,5 раза.

Рост был достигнут за счёт внедрения Производственной системы Росатома (ПСР), совершенствования технологии обработки крупногабаритных деталей, модернизации станочного парка, правильного выстраивания производственных потоков. "В 2015 и 2016 году мы изготовили и испытали по 10 выемных частей. Это результат, позволивший нашему предприятию получить статус "Лидер ПСР". В 2017 году было реализовано 36 ПСР-проектов, получено более 700 предложений по улучшениям, а год мы закончили с итогом - 11 выемных частей. И это не предел, поэтому продолжаем работу по совершенствованию производственных процессов и снижению затрат", - подчеркнул генеральный директор ЦКБМ Евгений Сергеев.

ЦКБМ является единственным в стране разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов ВВЭР и предоставляет полный комплекс услуг по разработке, изготовлению, монтажу и техническому сопровождению ГЦНА.

Одновременно с производством насосных агрегатов ГЦНА-1391 в ЦКБМ постоянно ведутся конструкторские работы по совершенствованию насосных агрегатов. Последняя разработка - циркуляционный насос нового поколения без маслосистемы (ГЦНА-1753), в котором все узлы смазываются и охлаждаются водой (в том числе - узлы электродвигателя). Данное техническое решение не имеет аналогов в мире. Новый насос, имеющий повышенные показатели экономичности, безопасности и надёжности, в ближайшем будущем станет достойной заменой своему предшественнику