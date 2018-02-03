ЦКБМ за 5 лет увеличил выпуск главных циркуляционных насосов для АЭС в 2,5 раза
03.02.2018, 15:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш") в 2017 году увеличило объёмы выпуска основной продукции: было изготовлено 11 выемных частей насосных агрегатов ГЦНА-1391 для атомных электростанций России и зарубежья. Объём выпуска насосов по сравнению с 2012 годом увеличился в 2,5 раза.
Рост был достигнут за счёт внедрения Производственной системы Росатома (ПСР), совершенствования технологии обработки крупногабаритных деталей, модернизации станочного парка, правильного выстраивания производственных потоков. "В 2015 и 2016 году мы изготовили и испытали по 10 выемных частей. Это результат, позволивший нашему предприятию получить статус "Лидер ПСР". В 2017 году было реализовано 36 ПСР-проектов, получено более 700 предложений по улучшениям, а год мы закончили с итогом - 11 выемных частей. И это не предел, поэтому продолжаем работу по совершенствованию производственных процессов и снижению затрат", - подчеркнул генеральный директор ЦКБМ Евгений Сергеев.
ЦКБМ является единственным в стране разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов ВВЭР и предоставляет полный комплекс услуг по разработке, изготовлению, монтажу и техническому сопровождению ГЦНА.
Одновременно с производством насосных агрегатов ГЦНА-1391 в ЦКБМ постоянно ведутся конструкторские работы по совершенствованию насосных агрегатов. Последняя разработка - циркуляционный насос нового поколения без маслосистемы (ГЦНА-1753), в котором все узлы смазываются и охлаждаются водой (в том числе - узлы электродвигателя). Данное техническое решение не имеет аналогов в мире. Новый насос, имеющий повышенные показатели экономичности, безопасности и надёжности, в ближайшем будущем станет достойной заменой своему предшественнику
Рост был достигнут за счёт внедрения Производственной системы Росатома (ПСР), совершенствования технологии обработки крупногабаритных деталей, модернизации станочного парка, правильного выстраивания производственных потоков. "В 2015 и 2016 году мы изготовили и испытали по 10 выемных частей. Это результат, позволивший нашему предприятию получить статус "Лидер ПСР". В 2017 году было реализовано 36 ПСР-проектов, получено более 700 предложений по улучшениям, а год мы закончили с итогом - 11 выемных частей. И это не предел, поэтому продолжаем работу по совершенствованию производственных процессов и снижению затрат", - подчеркнул генеральный директор ЦКБМ Евгений Сергеев.
ЦКБМ является единственным в стране разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов ВВЭР и предоставляет полный комплекс услуг по разработке, изготовлению, монтажу и техническому сопровождению ГЦНА.
Одновременно с производством насосных агрегатов ГЦНА-1391 в ЦКБМ постоянно ведутся конструкторские работы по совершенствованию насосных агрегатов. Последняя разработка - циркуляционный насос нового поколения без маслосистемы (ГЦНА-1753), в котором все узлы смазываются и охлаждаются водой (в том числе - узлы электродвигателя). Данное техническое решение не имеет аналогов в мире. Новый насос, имеющий повышенные показатели экономичности, безопасности и надёжности, в ближайшем будущем станет достойной заменой своему предшественнику
Источник: Росатом