ЦНИИТМАШ успешно прошёл аудит компании Fennovoima Oy (Финляндия)
01.11.2017, 19:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 26 по 28 сентября на территории АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш") прошёл совместный аудит представителей финской компании Fennovoima Oy и Управления по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).
В качестве наблюдателей в аудите также приняли участие представители компаний RAOS Project Oy и ОКБ "ГИДРОПРЕСС".
Комиссия работала в течение трёх дней. Целью аудита было подтвердить надёжность и качество оказываемых ЦНИИТМАШ услуг. По результатам аудита несоответствий выявлено не было. Даны три рекомендации, касающиеся доработки системы управления проектом.
Положительное заключение аудита позволит институту принять участие в работах по строительству АЭС "Ханхикиви-1" в качестве поставщика услуг.
В качестве наблюдателей в аудите также приняли участие представители компаний RAOS Project Oy и ОКБ "ГИДРОПРЕСС".
Комиссия работала в течение трёх дней. Целью аудита было подтвердить надёжность и качество оказываемых ЦНИИТМАШ услуг. По результатам аудита несоответствий выявлено не было. Даны три рекомендации, касающиеся доработки системы управления проектом.
Положительное заключение аудита позволит институту принять участие в работах по строительству АЭС "Ханхикиви-1" в качестве поставщика услуг.
Источник: Росатом