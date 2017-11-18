ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Techo Tube – производственное подразделение компании Специальные стали и сплавы – продолжает проводить модернизацию, рассказал на выставке «Металл-Экспо» коммерческий директор Александр Герасименко.

В настоящий момент идёт замена станов TIG на лазерные, закуплена и будет установлена линия для шлифования и полирования нержавеющих труб для их декоративного использования.

Также в этом году была дооснащена заводская лаборатория. Поэтому вся производимая труба проходит испытания, их результаты, а также информация относительно используемого сырья отражается в сертификатах, сопровождающих готовую продукцию.

Повышая качество производимой продукции, Techo Tube начал экспортировать производимые трубы в Европу.