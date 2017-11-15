ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 2018 года у системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС появятся новые терминалы, предназначенные в том числе для оказания коммерческих услуг.



Как рассказал газете «Известия» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля, терминалы системы ЭРА-ГЛОНАСС станут двухкнопочными. Привычная кнопка SOS будет по-прежнему служить для вызова экстренных служб, вторая – для получения дополнительных коммерческих сервисов. Это вызов «аварийного комиссара», техническая помощь, доставка топлива к месту. Двухкнопочные терминалы планируется начать выпускать во втором полугодии 2018 года.



Пользователям, у которых в автомобиле установлена однокнопочная версия терминала, для получения коммерческих услуг нужно нажать кнопку SOS, после чего оператор будет переводить вызов на коммерческий контакт-центр, открывшийся с 1 ноября.



«АО «ГЛОНАСС» ведет переговоры с операторами сотовой связи. Они нам предлагают использовать их розничные сети продаж для реализации терминалов, в том числе – с расширенным функционалом, – сообщил Андрей Жерегеля. – Со временем можно будет в салоне сотовой связи купить устройство ЭРА-ГЛОНАСС, в автосервисе – установить его в автомобиль, после чего обратиться в АО «ГЛОНАСС» и написать заявление на подключение к системе.



По словам партнера аналитического агентства «АВТОСТАТ» Игоря Моржаретто, система ЭРА-ГЛОНАСС изначально задумывалась как некоммерческая. Однако со следующего года правительство прекращает ее бюджетное финансирование. Поэтому оператор системы начинает запускать дополнительные коммерческие опции. Так, АО «ГЛОНАСС» совместно с Российским автомобильным товариществом (РАТ) с 1 ноября предоставило сервис помощи на дороге всем владельцам автомобилей Hyundai и Genesis, приобретенным у официальных дилеров с 13 октября 2017 года.



Базовая бесплатная функция системы ЭРА-ГЛОНАСС – это оказание помощи пострадавшим в ДТП, в том числе предоставление оперативным службам данных о точном месте аварии. Терминалы системы оснащены средствами криптографической защиты информации, что обеспечивает некорректируемость данных. С 1 января 2018 года их можно будет использовать для урегулирования страховых случаев по европротоколу – без вызова ГИБДД.