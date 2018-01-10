Tesla Model 3 стартует на российском рынке в IV квартале 2018 года
10.01.2018, 17:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи электромобилей Tesla Model 3 начнутся в России в IV квартале 2018 года, сообщил агентству RNS официальный представитель компании Moscow Tesla Club, которая занимается поставками и обслуживанием Tesla.
Первый электрокар Tesla Model 3 для презентации потенциальным клиентам в России будет доступен в I квартале. Клуб в настоящее время принимает заказы на поставки модели. Для бронирования электромобиля, ориентировочная стоимость которого составит на российском рынке от 3,5 млн рублей до 5,5 млн рублей, необходимо внести предоплату в 145 тыс. рублей.
В настоящее время российские покупатели могут заказать и другие модели Tesla. Например, Tesla Model S обойдётся в сумму от около 8 млн рублей, а Model X – от около 12,6 млн рублей. Электромобиль Tesla Model 3 оснащается мотором мощностью 262 л.с. Запас хода составляет 350 км.
Tesla по всему миру получила более полумиллиона заявок на Model 3 с даты приёма заказов 1 апреля 2016 года. Первую партию Tesla Model 3 получили сотрудники Tesla. Ранее они не могли перепродавать свои электромобили.
Tesla в 2017 году выпустила 101,312 тыс. электромобилей Model S и X, что на 33% превышает показатель 2016 года, следует из отчёта компании. Кроме того, автопроизводитель в конце IV квартала отгрузил клиентам 2,52 тыс. электромобилей Tesla Model S и X, а также 860 Model 3. Эти электрокары будут отражены в отчётности за I квартал 2018 года. Всего компания в IV квартале выпустила 24,5 тыс. электромобилей, в том числе 2,425 тыс. Model 3. К концу II квартала 2018 года компания рассчитывает собирать около 5 тыс. Model 3 в неделю.
Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 11 месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S. Таким образом, Tesla является самым популярным электрокаром в России, на долю которой приходится почти 70% от общего объёма рынка. Всего в январе-ноябре 2017 года объём рынка новых легковых электромобилей в России составил 82 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее (63 шт.).
Первый электрокар Tesla Model 3 для презентации потенциальным клиентам в России будет доступен в I квартале. Клуб в настоящее время принимает заказы на поставки модели. Для бронирования электромобиля, ориентировочная стоимость которого составит на российском рынке от 3,5 млн рублей до 5,5 млн рублей, необходимо внести предоплату в 145 тыс. рублей.
В настоящее время российские покупатели могут заказать и другие модели Tesla. Например, Tesla Model S обойдётся в сумму от около 8 млн рублей, а Model X – от около 12,6 млн рублей. Электромобиль Tesla Model 3 оснащается мотором мощностью 262 л.с. Запас хода составляет 350 км.
Tesla по всему миру получила более полумиллиона заявок на Model 3 с даты приёма заказов 1 апреля 2016 года. Первую партию Tesla Model 3 получили сотрудники Tesla. Ранее они не могли перепродавать свои электромобили.
Tesla в 2017 году выпустила 101,312 тыс. электромобилей Model S и X, что на 33% превышает показатель 2016 года, следует из отчёта компании. Кроме того, автопроизводитель в конце IV квартала отгрузил клиентам 2,52 тыс. электромобилей Tesla Model S и X, а также 860 Model 3. Эти электрокары будут отражены в отчётности за I квартал 2018 года. Всего компания в IV квартале выпустила 24,5 тыс. электромобилей, в том числе 2,425 тыс. Model 3. К концу II квартала 2018 года компания рассчитывает собирать около 5 тыс. Model 3 в неделю.
Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 11 месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S. Таким образом, Tesla является самым популярным электрокаром в России, на долю которой приходится почти 70% от общего объёма рынка. Всего в январе-ноябре 2017 года объём рынка новых легковых электромобилей в России составил 82 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее (63 шт.).
Источник: Автостат