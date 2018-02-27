Tesla увеличит выпуск Model 3 к концу второго квартала
27.02.2018, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Tesla подтвердила, что намерена к концу второго квартала выпускать по 5000 седанов Model 3 в неделю. Компания уже дважды переносила сроки достижения этой цели, сообщает агентство "Прайм".
Компанию постоянно преследуют сообщения о неудачах при работе над существенной автоматизацией производственного процесса. Теперь Tesla объявила, что "что в гораздо большей степени автоматизировала" процесс на нескольких этапах производства Model 3, чем предполагалось ранее, но "в некоторых случаях применяются промежуточные этапы, например полуавтоматические производственные линии, из-за которых компания, скорее всего, будет нести дополнительные трудовые затраты, пока полностью не автоматизирует процессы". Как отметили в Tesla, для реализации производственного плана потребуются существенные инвестиции.
Тем временем Tesla полагает, что поставки электромобилей в США в этом году достигнут уровня, при котором государство начнёт постепенно отказываться от налоговых льгот для покупателей. Льгота в размере 7500 долларов, предоставляемая при покупке новых электромобилей, будет доступна покупателям, пока компания не продаст в США 200 тыс. машин.
Tesla не указывает данные по числу проданных машин для отдельных стран, но ожидалось, что наращивание выпуска более дешёвого седана Model 3 в итоге приведёт к преодолению этой отметки. Компания указала в заявлении для регулятора, что продажи превысят 200 тыс. машин "в течение 2018 года".
Между тем в Китае выручка Tesla в прошлом году выросла в два раза - до 2 млрд долларов. При этом в Китае машины Tesla облагаются высоким налогом, поскольку у неё нет завода в стране. Как в прошлом году заявил гендиректор Илон Маск, примерно через три года этот вопрос может быть решён. Китай - важная страна для компании, поскольку она является крупнейшим рынком автомобилей в мире и крупным потребителем элитных товаров. В стране к тому же растёт интерес к электромобилям.
Продажи Tesla в США выросли на 48% - до 6,2 млрд долларов. Выручка компании в Норвегии, на третьем по величине рынке, повысились с 336 до 823 млн долларов. Выручка от так называемых других рынков выросла с 1,4 до 2,69 млрд долларов.
Tesla сейчас постепенно возводит гигантский завод по производству аккумуляторов вблизи Рино, в Неваде. Строительство началось в 2014 году. Компания заявила, что в итоге центр будет выпускать аккумуляторы в "существенно большем" объёме, чем для 500 тыс. машин в год, о которых было изначально объявлено. Компания не объявила о новой цели и не указала дату завершения работ. Задержки при строительстве завода относят на счёт проблем при наращивании производства нового седана Model 3. Этот завод считается ключевой составляющей плана Маска по резкому увеличению годового выпуска электромобилей.
Компанию постоянно преследуют сообщения о неудачах при работе над существенной автоматизацией производственного процесса. Теперь Tesla объявила, что "что в гораздо большей степени автоматизировала" процесс на нескольких этапах производства Model 3, чем предполагалось ранее, но "в некоторых случаях применяются промежуточные этапы, например полуавтоматические производственные линии, из-за которых компания, скорее всего, будет нести дополнительные трудовые затраты, пока полностью не автоматизирует процессы". Как отметили в Tesla, для реализации производственного плана потребуются существенные инвестиции.
Тем временем Tesla полагает, что поставки электромобилей в США в этом году достигнут уровня, при котором государство начнёт постепенно отказываться от налоговых льгот для покупателей. Льгота в размере 7500 долларов, предоставляемая при покупке новых электромобилей, будет доступна покупателям, пока компания не продаст в США 200 тыс. машин.
Tesla не указывает данные по числу проданных машин для отдельных стран, но ожидалось, что наращивание выпуска более дешёвого седана Model 3 в итоге приведёт к преодолению этой отметки. Компания указала в заявлении для регулятора, что продажи превысят 200 тыс. машин "в течение 2018 года".
Между тем в Китае выручка Tesla в прошлом году выросла в два раза - до 2 млрд долларов. При этом в Китае машины Tesla облагаются высоким налогом, поскольку у неё нет завода в стране. Как в прошлом году заявил гендиректор Илон Маск, примерно через три года этот вопрос может быть решён. Китай - важная страна для компании, поскольку она является крупнейшим рынком автомобилей в мире и крупным потребителем элитных товаров. В стране к тому же растёт интерес к электромобилям.
Продажи Tesla в США выросли на 48% - до 6,2 млрд долларов. Выручка компании в Норвегии, на третьем по величине рынке, повысились с 336 до 823 млн долларов. Выручка от так называемых других рынков выросла с 1,4 до 2,69 млрд долларов.
Tesla сейчас постепенно возводит гигантский завод по производству аккумуляторов вблизи Рино, в Неваде. Строительство началось в 2014 году. Компания заявила, что в итоге центр будет выпускать аккумуляторы в "существенно большем" объёме, чем для 500 тыс. машин в год, о которых было изначально объявлено. Компания не объявила о новой цели и не указала дату завершения работ. Задержки при строительстве завода относят на счёт проблем при наращивании производства нового седана Model 3. Этот завод считается ключевой составляющей плана Маска по резкому увеличению годового выпуска электромобилей.
Источник: Автостат