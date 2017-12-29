ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "ТВЭЛ" и Государственное предприятие "Белорусская АЭС" (Республика Беларусь) заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока атомной электростанции, сооружаемых в Гродненской области Республики Беларусь специалистами Госкорпорации "Росатом".

Энергоблоки Белорусской АЭС электрической мощностью 1200 МВт каждый с реакторами ВВЭР-1200 строятся по типовому проекту "АЭС-2006" (блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями).

"В рамках интегрированного предложения Госкорпорации Росатом Топливная компания "ТВЭЛ" готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации", - отметила президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.