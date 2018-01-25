ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Toyota Corolla стал самым продаваемым автомобилем с пробегом на Дальнем Востоке и в Сибири. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2017 года.

Так, в Дальневосточном ФО за год было реализовано 283,8 тыс. подержанных машин – на 2% меньше, чем в 2016-м. Лидером местного вторичного рынка является Toyota Corolla с показателем 18,4 тыс. единиц (-4%). Далее следуют еще две модели Toyota – Prius (10,3 тыс. шт.; +37%) и Mark (8,1 тыс. шт.; -6%). В пятерку лидеров попадают также Honda Fit (6,7 тыс. шт.; +4%) и Toyota Vitz (6 тыс. шт.; +2%).

В Сибирском ФО в прошлом году было перепродано 776,3 тыс. легковых автомобилей, что на 3% превышает результат 2016 года. Самым популярной моделью на сибирском вторичном рынке тоже стала Toyota Corolla, которая разошлась тиражом в 41 тыс. экземпляров (+1%). На втором месте – Toyota Camry (21,5 тыс. шт.; +3%). За ней располагаются три вазовские модели: LADA 2107 (19,2 тыс. шт.; -3%), LADA 4x4 (17,5 тыс. шт.; -2%) и LADA 2106 (12,5 тыс. шт.; -13%).