ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Toyota расширила линейку двигателей рамного внедорожника Fortuner. Теперь наряду с 2,8-литровым турбодизелем покупатели могут выбрать бензиновый мотор рабочим объемом 2,7 л. Он развивает мощность 163 л.с. при 5200 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 245 Нм и при 4000 об/мин. На выбор доступны как механическая, так и автоматическая коробки передач, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Новая базовая комплектация «Стандарт» по цене 1 млн 999 тыс. рублей включает три ряда сидений, два кондиционера для передней и задней частей салона, датчики света, аудиосистему с USB-разъемом, поддержкой формата MP3 и протокола Bluetooth, фронтальные подушки безопасности, систему динамической стабилизации, тканевую отделку салона, стальные колесные диски. Такой автомобиль предлагается в версии с механической коробкой передач.

Toyota Fortuner с бензиновым двигателем и 6-ступенчатым «автоматом» в комплектации «Комфорт» по цене 2 млн 349 тыс. рублей дополнительно предлагает задние датчики парковки, камеру заднего вида, охлаждаемое отделение в перчаточном ящике, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедиа с 7” цветным LCD-дисплеем, боковые подушки и шторки безопасности, легкосплавные колесные диски, цветной дисплей 4,2’’ и другие опции.

В феврале на модель Toyota Fortuner распространяется сразу несколько специальных предложений. При покупке автомобиля с любым двигателем клиентам доступна выгода в размере 100 тыс. рублей при сдаче своего автомобиля в trade-in. Таким образом, с учетом специального предложения на модель в феврале стартовая цена Toyota Fortuner составит 1 млн 899 тыс. рублей. Клиенты, остановившие свой выбор на дизельном Toyota Fortuner, получат также 3 бесплатных плановых ТО2 и программу «Помощь на дороге» в подарок сроком на 1 год. Все Toyota Fortuner в феврале можно приобрести в кредит от АО «Тойота Банк» по выгодной процентной ставке 10,8% годовых.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый рамный внедорожник Fortuner, старт продаж которого в России состоялся в ноябре 2017 года, за два месяца продаж нашел 1270 покупателей.