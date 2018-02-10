Toyota RAV4 стала самой продаваемой моделью сегмента SUV в мире
10.02.2018, 16:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году во всех странах суммарно было реализовано 800,7 тыс. новых кроссоверов Toyota RAV4, что на 10% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" со ссылкой на данные портала focus2move, эта модель стали лидером сегмента SUV во всём мире.
В свою очередь, на второе место в этом рейтинге опустился прежний лидер – Honda CR-V. В прошлом году показатель этого кроссовера составил 757,4 тыс. проданных экземпляров (+0,8%). На третью позицию поднялся Volkswagen Tiguan (718,8 тыс. шт.; +37,5%). Четвёртым стал Hyundai Tucson (619,6 тыс. шт.; -4%), а замкнул пятёрку лидеров Haval H6 (506,9 тыс. шт.; -19,7%).
Далее следуют сразу три модели Nissan: Qashqai (498,2 тыс. шт.; +10,3%), Rogue (449,3 тыс. шт.; +20,3%) и X-Trail (430,3 тыс. шт.; +3%). На девятой строчке находится KIA Sportage с показателем 425,2 тыс. проданных автомобилей (-16%). Последним в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в мире по итогам 2017 года стал Mazda CX-5 (410,5 тыс. шт.; +13%).
Напомним, ранее эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
В свою очередь, на второе место в этом рейтинге опустился прежний лидер – Honda CR-V. В прошлом году показатель этого кроссовера составил 757,4 тыс. проданных экземпляров (+0,8%). На третью позицию поднялся Volkswagen Tiguan (718,8 тыс. шт.; +37,5%). Четвёртым стал Hyundai Tucson (619,6 тыс. шт.; -4%), а замкнул пятёрку лидеров Haval H6 (506,9 тыс. шт.; -19,7%).
Далее следуют сразу три модели Nissan: Qashqai (498,2 тыс. шт.; +10,3%), Rogue (449,3 тыс. шт.; +20,3%) и X-Trail (430,3 тыс. шт.; +3%). На девятой строчке находится KIA Sportage с показателем 425,2 тыс. проданных автомобилей (-16%). Последним в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в мире по итогам 2017 года стал Mazda CX-5 (410,5 тыс. шт.; +13%).
Напомним, ранее эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Источник: Автостат