ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2018 года жители Дальневосточного ФО приобрели 852 новых легковых автомобиля, что на 6% больше, чем год назад. При этом на местном рынке снова сменился лидер.

Так, самым продаваемым новым автомобилем в последний зимний месяц стал кроссовер Toyota RAV4, показатель которого составил 59 единиц. Напомним, именно эта модель была лидером рынка ДФО в 2016 – 2017 годах.

Второе место на этот раз занял внедорожник УАЗ «Патриот» (55 шт.), который первенствовал в январе. Далее следуют две модели Toyota – Land Cruiser (52 шт.) и Land Cruiser Prado (51 шт.). А замыкает пятерку лидеров дальневосточного рынка новых легковых автомобилей по итогам февраля 2018 года Hyundai Creta (49 шт.). Кроме них, в ТОП-10 также попали: Toyota Fortuner, Volkswagen Polo, Lexus RX, Lexus LX и Nissan Terrano.