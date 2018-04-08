ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Toyota в марте реализовали 8914 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трёх месяцев 2018 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 3,5% и составили 20582 машины. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,2%, согласно данным АЕБ.



Бестселлером Toyota в марте стал кроссовер RAV4, который нашел 2994 покупателя (-20%). На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 2539 экземпляров (-22%).



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Toyota начали прием заказов на новое поколение седана бизнес-класса Camry, производство которого налажено на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Модель будет предложена на российском рынке в 10 комплектациях по цене от 1 млн 399 тыс. до 2 млн 341 тыс. рублей.