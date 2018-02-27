ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный хэтчбек Toyota Yaris по итогам января вошел в десятку самых продаваемых в Европе моделей, показав при этом наибольший рост реализации. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, успех Yaris во многом обеспечен высоким спросом на гибридную модификацию этой модели, которая стала бестселлером на рынке гибридов в Европе.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в январе остается Volkswagen Golf с показателем 43145 реализованных машин (+15%). Второе место заняла Ford Fiesta, чьи продажи увеличились на 4% до 25878 автомобилей (+4%). Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 24820 единиц, что соответствует уровню прошлого года.



Далее идет Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 22752 европейских покупателя (-4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом 21588 экземпляров (+14%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (21246 шт., +6%), Volkswagen Tiguan (20722 шт., -6%), Nissan Qashqai (20642 шт., +7%), Toyota Yaris (20155 шт., +27%) и Citroen C3 (18721 шт., +15%).