Данная цель является частью плана компании по популяризации электрифицированных транспортных средств на 2020-2030 годы. Вместе с этим Toyota намерена ввести электрифицированные версии или опцию электрического управления для каждой модели Toyota и Lexus по всему миру к 2025 году.

Компания также планирует ускорить популяризацию электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV) и создать более 10 таких моделей, которые будут доступны по всему миру к началу 2020 годов. Сперва они будут доступны в Китае, а затем выйдут на другие рынки - такие, как Япония, Индия, США и Европа, ожидает компания.