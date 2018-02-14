Toyota прекратила поставки микроавтобусов Hiace в Россию
14.02.2018, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Микроавтобусы Toyota Hiace больше нельзя купить у официальных дилеров марки в России. Как сообщили сайту Wroom.ru в пресс-службе компании, возобновление поставок модели на российский рынок пока не планируется.
Автомобиль, рассчитанный на перевозку двенадцати пассажиров, предлагался с бензиновым мотором 2.7 (160 л. с.) или с турбодизелем 3.0 (144 л. с.) Бензиновый микроавтобус стоил от 2 млн 387 тыс. рублей, цены на дизельный вариант начинались с отметки 2 млн 643 тыс. рублей.
Уход модели с российского рынка не повлияет на продажи "Тойоты" на российском рынке - спрос на микроавтобус был очень невысок. В 2016 году в стране продали 276 таких машин, а в прошлом году реализовали всего 73 автомобиля.
Главными новинками "Тойоты" для России в этом году станут новое поколение седана Toyota Camry и компактный кроссовер Toyota C-HR.
Автомобиль, рассчитанный на перевозку двенадцати пассажиров, предлагался с бензиновым мотором 2.7 (160 л. с.) или с турбодизелем 3.0 (144 л. с.) Бензиновый микроавтобус стоил от 2 млн 387 тыс. рублей, цены на дизельный вариант начинались с отметки 2 млн 643 тыс. рублей.
Уход модели с российского рынка не повлияет на продажи "Тойоты" на российском рынке - спрос на микроавтобус был очень невысок. В 2016 году в стране продали 276 таких машин, а в прошлом году реализовали всего 73 автомобиля.
Главными новинками "Тойоты" для России в этом году станут новое поколение седана Toyota Camry и компактный кроссовер Toyota C-HR.
Источник: Автостат