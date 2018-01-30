ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Тойота Мотор» озвучила планы по обновлению модельного ряда в 2018 году. Так, Toyota выйдет в новый сегмент компактных кроссоверов, представив на рынке C-HR. Также в этом году появятся Toyota Fortuner с бензиновым двигателем, обновленный Alphard и новое поколение Camry, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».



Бренд Lexus в России в 2018 году представит сразу несколько новых моделей: Lexus LS с принципиально новым дизайном, RX 350L c увеличенным объемом багажного отделения, а также обновленный кроссовер NX с двумя вариантами бензиновых двигателей или гибридной силовой установкой.



«С выходом новинок мы планируем охватить новые сегменты рынка и привлечь новую аудиторию», – отметил президент «Тойота Мотор» г-н Сюдзи Суга.



Что касается новинок прошлого года, по итогам успешного запуска нового Toyota Land Cruiser Prado в ноябре 2017 года продажи модели выросли на 12% в ноябре (1760 единиц) и на 14% в декабре (2310 единиц). Результат декабря стал лучшим результатом за всю историю присутствия модели на российском рынке. Новый рамный внедорожник Fortuner, старт продаж которого в России состоялся в ноябре 2017 года, за два месяца продаж нашел 1270 покупателей. Успешным стало возвращение модели Highlander, которая претерпела обновление в феврале 2017 года: продажи выросли почти в три раза (+297,5 %) и составили 803 единицы.