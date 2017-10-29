Особенно существенно подешевела базовая комплектация "Комфорт", которая "потеряла" 5,5% или 223 тысячи рублей для версии с бензиновым двигателем объёмом 4,6 л и 6-ступенчатой АКП. Таким образом, теперь 5-местный Toyota LC 200 стоит от 3 799 000 рублей. Эта же комплектация, но с дизельным двигателем "Твин-турбо" (4,5 л) оценивается в 3 999 000 рублей, что на 3,2% или 133 тысячи рублей меньше, чем в сентябре.

В комплектации Executive произошло незначительное снижение цены – на 0,2% (или 8 тыс. рублей) для версии с бензиновым мотором. Стоимость дизельной версии в этой же комплектации осталась неизменной.

Изменения цен коснулись и топовых комплектаций, но с существенной оговоркой: теперь версии Executive Black и Executive White заменит новая максимальная комплектация Excalibur. Её цена для автомобиля с бензиновым двигателем составит 5 493 000 рублей, а с дизельным – 5 616 000 рублей. Если сравнивать новую комплектацию с "предшественниками", то и здесь можно наблюдать снижение цены. Так, бензиновый вариант Excalibur стал дешевле на 1,0%, а дизельный – на 1,1%, что эквивалентно 55 и 63 тыс. рублей соответственно.