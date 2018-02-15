ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в январе реализовали 5151 автомобиль, что на 34,5% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,0% против 4,9% годом ранее.

Бестселлером Toyota в январе стал кроссовер RAV4, который нашел 1592 покупателя (+38,4%). На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 1337 экземпляров (+0,8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания Toyota расширила линейку двигателей рамного внедорожника Fortuner, который наряду с 2,8-литровым турбодизелем теперь доступен и с бензиновым мотором 2,7 л. Кроме того, в 2018 году Toyota выйдет в новый сегмент компактных кроссоверов, представив на рынке C-HR. Также в этом году появятся обновленный Alphard и новое поколение Camry.