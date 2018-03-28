28.03.2018, 14:01
Toyota завершила выпуск модели Avensis
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На предприятии Toyota Manufacturing UK в английском Бернастоне прекращено производство седанов и универсалов Toyota Avensis. Прямого наследника у модели нет, а поскольку британский завод был единственным, где выпускали Avensis, то историю модели можно считать завершённой. Теперь в Англии Toyota производит только хэтчбеки Auris, пишет издание «Авторевю».
Первый Avensis дебютировал в 1997 году и пришёл на смену модели Carina E, причём новую модель разрабатывали в основном для европейского рынка, а в Японию даже поставляли машины британского производства. За всё время свет увидели три поколения Авенсиса, последнее оказалось долгоиграющим: машину представили в 2008 году, и с тех пор она пережила две модернизации.
Но сегмент D+ на европейском рынке сжимается уже много лет. Пик продаж Toyota Avensis пришёлся на 2004 год, когда удалось реализовать 143 тыс. машин, хотя Passat в том же году разошёлся тиражом 228 тыс. экземпляров. С тех пор спрос на Avensis сжался многократно: в прошлом году продано только 25 тысяч машин против 183 тысяч Пассатов. Поэтому в Toyota приняли решение убрать модель из гаммы. Кстати, с российского рынка Avensis ушёл ещё в 2012 году, проиграв внутреннюю конкуренцию локализованной Camry.
По данным издания Autocar, в Toyota ещё не приняли решение о замене Авенсиса. Эту функцию могла бы взять на себя Toyota Camry, но информации о выводе этой модели на европейский рынок пока нет. Зато есть вероятность, что частичным наследником станет седан Toyota Corolla нового поколения, который ожидается уже этим летом. Даже нынешняя Corolla по размерам мало уступает Авенсису (длина - 4620 против 4750 мм, ширина - 1775 против 1810 мм), а новая должна стать ещё крупнее. Сейчас Corolla продаётся лишь в нескольких странах Старого Света (в основном это Восточная Европа), не сильно пересекаясь с Авенсисом. А заменой универсалу станет будущий грузопассажирский вариант нового Auris.
Первый Avensis дебютировал в 1997 году и пришёл на смену модели Carina E, причём новую модель разрабатывали в основном для европейского рынка, а в Японию даже поставляли машины британского производства. За всё время свет увидели три поколения Авенсиса, последнее оказалось долгоиграющим: машину представили в 2008 году, и с тех пор она пережила две модернизации.
Но сегмент D+ на европейском рынке сжимается уже много лет. Пик продаж Toyota Avensis пришёлся на 2004 год, когда удалось реализовать 143 тыс. машин, хотя Passat в том же году разошёлся тиражом 228 тыс. экземпляров. С тех пор спрос на Avensis сжался многократно: в прошлом году продано только 25 тысяч машин против 183 тысяч Пассатов. Поэтому в Toyota приняли решение убрать модель из гаммы. Кстати, с российского рынка Avensis ушёл ещё в 2012 году, проиграв внутреннюю конкуренцию локализованной Camry.
По данным издания Autocar, в Toyota ещё не приняли решение о замене Авенсиса. Эту функцию могла бы взять на себя Toyota Camry, но информации о выводе этой модели на европейский рынок пока нет. Зато есть вероятность, что частичным наследником станет седан Toyota Corolla нового поколения, который ожидается уже этим летом. Даже нынешняя Corolla по размерам мало уступает Авенсису (длина - 4620 против 4750 мм, ширина - 1775 против 1810 мм), а новая должна стать ещё крупнее. Сейчас Corolla продаётся лишь в нескольких странах Старого Света (в основном это Восточная Европа), не сильно пересекаясь с Авенсисом. А заменой универсалу станет будущий грузопассажирский вариант нового Auris.
Источник: Автостат