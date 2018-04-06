ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Разговоры об импортозамещении в автомобильной сфере ведутся не первый год и периодически появляются отдельные факты, указывающие на некоторые успехи в этом направлении. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» задались вопросом: как обстоят дела на рынке моторных масел?

Ни для кого не секрет, что серьезным моментом в продвижении отечественной продукции является её конкурентоспособность по цене и качеству. Последнее исследование по данной теме показало, что ценовое преимущество, полученное отечественными производителями вследствие экономического кризиса, динамично исчезает. Так, например, в январе 2018 года разница в средних розничных ценах полусинтетического масла отечественных и зарубежных производителей составила в Москве примерно 105 рублей за литр, что уже вполне сопоставимо с разницей в 93 рубля в 2014 году, т. е. в докризисный период. Таким образом, выигрыш отечественных масел в цене уже не так очевиден.

Что же касается качества, то этот вопрос лучше всего рассматривать на конкретных примерах. Так, например, доля синтетических моторных масел в продукции известных зарубежных производителей EXXONMOBIL и BP-CASTROL составляет примерно 75% и 78%, а в продукции компаний SHELL и TOTAL достигает 80%. При этом более 50% ассортимента этих компаний отвечают требованиям высшего класса качества API SN. Среди отечественных производителей моторных масел наилучшими конкурентными показателями располагают пока лишь две компании: ЛУКОЙЛ и ГАЗПРОМНЕФТЬ, которые имеют в ассортименте чуть более 50% синтетических масел, а требованиям класса API SN соответствует не менее 40% их продукции.