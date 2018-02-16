ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года жители Дальневосточного ФО приобрели 756 новых легковых автомобилей, что на 9% больше, чем год назад. При этом на местном рынке сменился лидер продаж.

Так, самым продаваемым новым автомобилем в первый месяц года стал внедорожник УАЗ «Патриот» (55 шт.), который с минимальным перевесом смог опередить лидера 2017 года – кроссовер Toyota RAV4 (54 шт.).

На третьей позиции рейтинга находится кроссовер Hyundai Creta (41 шт.). В ТОП-10 дальневосточного рынка новых легковых автомобилей в январе также вошли: Toyota Land Cruiser Prado, LADA 4x4, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Nissan X-Trail, Toyota Hilux, Nissan Terrano.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что УАЗ «Патриот» был лидером рынка ДФО еще в 2015 году, но с тех пор этот титул удерживал Toyota RAV4.