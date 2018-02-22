УАЗ начал экспорт автомобилей в Коста-Рику
22.02.2018, 16:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод начал поставки автомобилей УАЗ "Патриот", УАЗ "Пикап" и УАЗ "Профи" в Республику Коста-Рика. Первый дилерский центр УАЗ в Коста-Рике открыт при поддержке локального дистрибьютора, компании "Vehiculos Rusos de Centroamerica S.A.", сообщает пресс-служба УАЗа.
Как отмечается, Ульяновский автозавод первый из отечественных автомобильных брендов начал поставки автомобилей УАЗ в Республику Коста-Рика. Ранее поставка автомобилей УАЗ была в 2008 году, и тогда было отправлено в Коста-Рику чуть более 30 машин.
Дистрибьюторский контракт на поставку первых 50 автомобилей в Коста-Рику между УАЗом и локальным партнёром был подписан в конце 2017 года. С учётом того, что доля рынка внедорожников в Коста-Рике составляет 40-45%, у российских внедорожников УАЗ есть все шансы занять свою нишу и быть востребованными на данном рынке. Немаловажным фактором на рынке Коста-Рики является спрос на автомобили с богатым набором опций, который также учли. На текущий момент в Коста-Рику отправлены автомобили УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" с дизельными двигателями в комплектации "Комфорт", УАЗ "Профи" в вариациях 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и с ГБО. Все автомобили данных комплектаций оснащаются системами активной и пассивной безопасности, комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, камерой заднего вида и др.
По словам директора по экспорту автомобилей УАЗ Андрея Дорофеева, Коста-Рика не самый крупный рынок в Центральной Америке для объёмов УАЗа, однако, поставки в этот регион могут вырасти до 500-700 автомобилей в год при условии успешного развития дистрибуции локального партнёра также и в соседние страны, включая Гватемалу, Панаму и Сальвадор.
На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автозавода также заключённые дистрибьюторские договоры с партнёрами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе. Осуществляются и разовые поставки госзаказчикам на Остров Свободы. В ближайшие месяцы УАЗ планирует финализировать договорённости со своими новыми партнёрами и начать поставки в Перу и Аргентину, а также начать сертификацию своих внедорожников в Чили.
Как отмечается, Ульяновский автозавод первый из отечественных автомобильных брендов начал поставки автомобилей УАЗ в Республику Коста-Рика. Ранее поставка автомобилей УАЗ была в 2008 году, и тогда было отправлено в Коста-Рику чуть более 30 машин.
Дистрибьюторский контракт на поставку первых 50 автомобилей в Коста-Рику между УАЗом и локальным партнёром был подписан в конце 2017 года. С учётом того, что доля рынка внедорожников в Коста-Рике составляет 40-45%, у российских внедорожников УАЗ есть все шансы занять свою нишу и быть востребованными на данном рынке. Немаловажным фактором на рынке Коста-Рики является спрос на автомобили с богатым набором опций, который также учли. На текущий момент в Коста-Рику отправлены автомобили УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" с дизельными двигателями в комплектации "Комфорт", УАЗ "Профи" в вариациях 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и с ГБО. Все автомобили данных комплектаций оснащаются системами активной и пассивной безопасности, комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, камерой заднего вида и др.
По словам директора по экспорту автомобилей УАЗ Андрея Дорофеева, Коста-Рика не самый крупный рынок в Центральной Америке для объёмов УАЗа, однако, поставки в этот регион могут вырасти до 500-700 автомобилей в год при условии успешного развития дистрибуции локального партнёра также и в соседние страны, включая Гватемалу, Панаму и Сальвадор.
На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автозавода также заключённые дистрибьюторские договоры с партнёрами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе. Осуществляются и разовые поставки госзаказчикам на Остров Свободы. В ближайшие месяцы УАЗ планирует финализировать договорённости со своими новыми партнёрами и начать поставки в Перу и Аргентину, а также начать сертификацию своих внедорожников в Чили.
Источник: Автостат