«На текущий момент УАЗ заинтересован вернуться на рынок Италии и сейчас находится в стадии переговоров», - сказал он, не став уточнять детали переговоров и сроки возобновления поставок.

Между тем итальянская компания C&P Motor Group, которая называется себя официальным импортером автомобилей УАЗ в Италии, готова привезти под заказ 5 моделей внедорожников российского производства, включая «Патриот» и «Хантер», следует из информации на ее сайте. Представитель УАЗа стал говорить о сотрудничестве завода с компанией C&P Motor.

Внедорожники УАЗ продавались в Италии до 1999 года, а наибольшей популярностью они пользовались здесь в 1970-1980-х годах, когда продвижением ульяновских машин занималась компания «Марторелли». И вот спустя много лет УАЗ должен вернуться на местный рынок.

В последнее время УАЗ активно занимается расширением экспортной программы. Так, в феврале начались поставки автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Профи» в Республику Коста-Рика. При условии успешного развития дистрибуции локального партнера УАЗа в соседние страны, включая Гватемалу, Панаму и Сальвадор, поставки в этот регион могут вырасти до 500-700 автомобилей в год. Кроме того, на сегодняшний день в портфеле Ульяновского автозавода также заключенные дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе. В ближайшие месяцы УАЗ планирует финализировать договоренности со своими новыми партнерами и начать поставки в Перу и Аргентину, а также начать сертификацию своих внедорожников в Чили.