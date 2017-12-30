ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод по итогам 11 месяцев 2017 года выпустил более 43 тысяч автомобилей. В этом году УАЗ презентовал новый коммерческий автомобиль «Профи» грузоподъёмностью 1,5 тонны. В планах завода – удвоить объёмы экспорта до 8 тысяч автомобилей и продолжить развитие продуктовой линейки, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

«Ульяновский автомобильный завод имеет достаточный потенциал к увеличению объёма производства. В следующем году мы планируем продолжить развивать экспортные направления поставок. Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока остаются перспективными направлениям. Помимо этого в 2018 году планируется начать сборку автомобилей УАЗ в Казахстане, что открывает для компании новые возможности в плане развития и расширения её производственного потенциала. Кроме того, в 2017 году завод запустил производство новой модели УАЗ «Профи», представленной в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка – сегменте LCV. В 2018 году планируется расширение линейки модификаций за счет выпуска различных специализированных версий», – сообщили в пресс-службе «Соллерс».

Также УАЗ продолжает модернизировать производство и работает над улучшением качества. «На предприятии в течение января будет модернизирована линия тестов автомобилей. На участке качества будет проведена реновация стендов развала-схождения, проверки тормозных усилий и электронных систем с учётом запуска в производство нового модельного ряда. Все это позволит улучшить контроль качества и потребительские свойства автомобилей», – рассказал гендиректор Ульяновского автозавода Вадим Швецов.

Как уточнили в пресс-службе «Соллерс», выпуск автомобилей на время проведения работ, которые затрагивают основные технологические цепочки предприятия, будет временно приостановлен. Технологическая цепочка завода поэтапно будет запущена в обычный штатный режим на четвёртой неделе января. При этом в компании заверили, что дилерская сеть УАЗ обеспечена запасами, предполагающими плановую остановку производства в январе. Для этих целей увеличены поставки в декабре 2017 года.