ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ульяновский автозавод по итогам 2017 года произвёл 47675 автомобилей, что на 8,6% ниже показателя годичной давности. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что наиболее массовой моделью стал внедорожник УАЗ «Патриот», объем выпуска которого в прошлом году составил 15438 машин.



Напомним, в сентябре 2017 года Ульяновский автозавод начал выпуск новой модели УАЗ «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны. В 2018 году планируется расширение линейки модификаций этого легкого грузовика за счет выпуска различных специализированных версий. Продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 41632 штуки (-14,8%). Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот», на котором остановили свой выбор 15860 покупателей (-18,2%).



Продажи УАЗа на внешних рынках в 2017 году выросли на 47% и составили 5101 машину. При этом за пределы СНГ – в государства Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки – было поставлено 1124 автомобиля УАЗ (+78%). В лидерах по закупкам ульяновских машин – Монголия (422 шт.), Китай (167 шт.), Эквадор (100 шт.). Что касается стран СНГ, то здесь своих покупателей нашли 3977 автомобилей УАЗ – на 40% больше, чем в 2016 году. Главным экспортным рынком для Ульяновского автозавода по-прежнему остается Казахстан, куда в прошлом году продан 2151 автомобиль. Из ближнего зарубежья отметим также результаты продаж в Белоруссию (932 шт.) и Узбекистан (346 шт.). Всего за прошедший год УАЗ поставил продукцию в 41 страну.



Добавим, что завод производит для экспорта весь модельный ряд с бензиновыми и дизельными двигателями ЗМЗ: «Патриот», «Хантер», «Пикап», «Карго», семейство классических коммерческих автомобилей (только бензиновые версии), а также новый легкий грузовик УАЗ «Профи», который уже можно найти в дилерских центрах не только стран СНГ, но и на американских, азиатских и африканских рынках.