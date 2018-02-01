ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ульяновский автозавод весной представит юбилейную спецверсию «Буханки», разработанную в честь 60-летия этого автомобиля. Чем будет отличаться спецверсия от текущей серийной модели, пока не сообщается.



Напомним, первый серийный автомобиль УАЗ-450, именуемый в простонародье «Буханкой», сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Ульяновские конструкторы создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости, сообщает пресс-служба УАЗа.



На протяжении уже 60 лет УАЗ-450 остается востребованной моделью на отечественном авторынке. Только за последние 5 лет предприятие выпустило более 156 тысяч автомобилей классического коммерческого ряда.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2016 году стартовало производство обновленного семейства коммерческих автомобилей. На российском рынке классическая коммерческая линейка УАЗ представлена в большом количестве модификаций: «Бортовой автомобиль», «Фермер», «Комби», «Автобус», «Остекленный фургон», а также автомобили с надстройками и спецавтомобили. На данный момент начальная стоимость базовой версии остекленного фургона УАЗ составляет 619 тыс. 990 рублей.