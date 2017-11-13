Системой LADA Connect будут оснащены машины в комплектации люкс (для комплектации стандарт это будет дополнительной опцией). Оборудование, скорее всего, появится уже на обновлённой LADA Granta. Всего в 2018 году предполагается выпустить до 10 тыс. автомобилей Granta с LADA Connect. Они будут дороже моделей без этой системы примерно на 10 тыс. рублей. Систему, похожую на будущую LADA Connect, можно установить и сейчас – у дилеров, но это обойдётся примерно в 25-30 тыс. рублей плюс абонентская плата. Для сравнения: Granta стоит от 389900 рублей до 558900 рублей.



Напомним, концепт LADA Connect был представлен на Московском автосалоне. Позднее "Лаборатория умного вождения" выиграла тендер АВТОВАЗа на создание самой системы LADA Connect, которая будет устанавливаться на автомобилях. Планировалось, что LADA Connect будет внедряться поэтапно в 2017-2018 гг., в первую очередь на машинах семейств Vesta и XRAY. Планы пришлось изменить, потому что внедрить LADA Connect на автомобили Granta оказалось дешевле и быстрее.