Новая версия седана Lada Granta Sed City, по предварительным данным, будет ориентирована на жителей мегаполисов. Как заявили на АВТОВАЗе, работы по запуску новой модели в серийное производство уже начаты, поэтому в ближайшее время новинка будет официально презентована. Новая версия седана уже прошла валидационные испытания.



Пока концерн держит в секрете какие конкретно изменения будет у новой версии машины, как и сроки выпуска авто на рынок.