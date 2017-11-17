У LADA Granta появится новая версия - Sed City
17.11.2017, 11:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ начал работу над созданием новой версии популярной на российском рынке модели - LADA Granta.
Новая версия седана Lada Granta Sed City, по предварительным данным, будет ориентирована на жителей мегаполисов. Как заявили на АВТОВАЗе, работы по запуску новой модели в серийное производство уже начаты, поэтому в ближайшее время новинка будет официально презентована. Новая версия седана уже прошла валидационные испытания.
Пока концерн держит в секрете какие конкретно изменения будет у новой версии машины, как и сроки выпуска авто на рынок.
Источник: Автостат