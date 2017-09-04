На стенде представлены перспективные модели новой линейки УАЗ «Профи» с широким спектром надстроек, которые позволят удовлетворить самые разные потребности клиентов в сфере перевозок грузов, доставки товаров, осуществления строительных ремонтных работ и т.д.

Промтоварный фургон УАЗ «Профи» с одинарной кабиной и типом привода 4x2 – это универсальный тип фургона, предназначенный для перевозки мебели, стройматериалов, бытовой химии, а также разнообразных напитков и продуктов питания, не требующих особого температурного режима. Данный тип фургона обеспечивает защиту от внешних воздействий и несанкционированного доступа, выполнен из сэндвич-панелей с полупрозрачной крышей. Для надежного крепления перевозки грузов внутри конструкции предусмотрена такелажная рейка.

Многофункциональный фургон УАЗ «Профи» с полным приводомпредставляет собой фургон арочного типа, установленный на шасси с двухрядной кабиной. Предназначен для перевозки грузов и материалов, может быть оборудован многофункциональной системой в виде полок и стеллажей. Имеет возможность трёхсторонней разгрузки, выполнен на основе сэндвич-панелей. Автомобиль отвечает широким потребностям клиентов для перевозки оборудования и персонала до пяти человек. На его основе могут быть представлены различные специальные типы транспортных средств, например, автомобиль первой помощи для МЧС, автомобиль для выездных бригад, обеспечивающий обслуживание электрических сетей и газопроводов и т.д.

Бортовая платформа с типом привода 4x2 с тентом на удлиненном шасси автомобиля УАЗ «Профи» с однорядной кабиной. Платформа длиной более 4м, с бортами из алюминиевого профиля толщиной 25 мм и разборным каркасом. Напольное покрытие выполнено из водостойкой ламинированной фанеры с сетчатым противоскользящим покрытием. Скобы для крепления не мешают перемещению груза: 4 напольных петли и 2 на передней усиленной стенке. Передний борт не съемный с защитной решеткой, усиленной трубами, служит опорой для длинномерного груза до 6 м. Каркас тента разборный, тент съемный со светопроникающим белым верхом. Петли бортов оцинкованные.

УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной с типом привода 4x2 - пятиместный автомобиль, оборудованный платформой с откидными бортами из алюминиевого сплава и усиленной передней стенкой, предназначен для безопасной перевозки длинномеров. Напольное покрытие фургона выполнено из водостойкой ламинированной фанеры с сетчатым покрытием. Скобы для крепления груза (4 шт.) не мешают перемещению груза при погрузочных работах. Петли бортов оцинкованные.

УАЗ «Профи» с однорядной кабиной с типом привода 4x2, оснащенный бортовой платформой со съёмным каркасом (без средних стоек) и тентом, бортами из алюминиевого сплава, усиленной передней стенкой, предназначен для безопасной перевозки длинномерных грузов.

Автомобильный гидроподъемник УАЗ «Профи» на полноприводном шасси с двухрядной кабиной предназначен для перевозки ремонтных бригад городских коммунальных служб и подъема на высоту до 14,7 м для выполнения строительных и электромонтажных работ.

УАЗ «Профи» с бортовой платформой с крано-манипуляторной установкой на полноприводном шасси предназначен для самостоятельной погрузки, разгрузки и транспортировки различных грузов.

Авторефрижератор с типом привода 4x2 представляет собой изотермический фургон объемом 9 куб.м. с дополнительно установленным холодильным оборудованием, предназначенный для перевозки продуктов питания и прочих товаров, требующих поддержания заданного температурного режима в интервале от -200С до +50С.