ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) поставит партию запчастей для ремонта челябинских тракторных двигателей в Афганистане.

Завод подписал контракт на изготовление 400 распылителей для ремонта дизельных форсунок. Если поставка пройдёт без осложнений, заказ может быть увеличен ещё на 10 тысяч распылителей.

Запчасти предназначены для ремонта двигателей типа Д-180, ранее выпускавшихся Д-160 и Д-108, машин Т-170 и Т-130, попавших в Афганистан из Узбекистана и Таджикистана, а так же советских экскаваторов, оснащённых Челябинскими дизелями.

В цехе топливной аппаратуры предприятия уже приступили к выполнению заказа. Первая партия деталей будет доставлена потребителю до конца года.

"Заказчик вышел на контакт с нами через своего белорусского партнёра. В Афганистане стараются поддерживать в эксплуатации любую технику, которую можно починить. Помимо распылителей его интересуют плунжерные пары, коленчатые валы и некоторые другие детали для челябинских дизелей", - говорит главный специалист отдела продаж в страны дальнего зарубежья "ЧТЗ-УРАЛТРАК" Александр Бедрицкий.