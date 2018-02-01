В 2017 году на Западно-Сибирскую железную дорогу поступило более 100 новых пассажирских вагонов
01.02.2018, 18:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Западно-Сибирский филиал "Федеральной пассажирской компании" получил более 100 новых вагонов. Поезда пополнили 13 купейных, 82 плацкартных и 4 штабных вагона.
Подвижной состав построен на Тверском вагоностроительном заводе, оборудован биотуалетами, кондиционерами, установками обеззараживания воды и воздуха. Для пассажиров установлены обычные розетки, а также USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Кроме того, производитель предусмотрел в новом подвижном составе наличие системы видеорегистрации и наблюдения, а также специального оборудования для последующей организации точек доступа WI-FI.
Новые вагоны включены в состав фирменных поездов № 13/14 "Новокузнецк" Новокузнецк - Санкт-Петербург, № 29/30 "Кузбасс" Кемерово - Москва, № 37/38 "Томич" Томск - Москва, № 87/88 "Иртыш" Омск - Новосибирск и № 125/126 "Обь" Новосибирск - Новый Уренгой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Подвижной состав построен на Тверском вагоностроительном заводе, оборудован биотуалетами, кондиционерами, установками обеззараживания воды и воздуха. Для пассажиров установлены обычные розетки, а также USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Кроме того, производитель предусмотрел в новом подвижном составе наличие системы видеорегистрации и наблюдения, а также специального оборудования для последующей организации точек доступа WI-FI.
Новые вагоны включены в состав фирменных поездов № 13/14 "Новокузнецк" Новокузнецк - Санкт-Петербург, № 29/30 "Кузбасс" Кемерово - Москва, № 37/38 "Томич" Томск - Москва, № 87/88 "Иртыш" Омск - Новосибирск и № 125/126 "Обь" Новосибирск - Новый Уренгой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Источник: РЖД