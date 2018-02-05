ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года в России было продано 62 новых электромобиля Tesla, в том числе 14 седанов Model S и 48 кроссоверов Model Х.

Напомним, годом ранее в нашей стране было реализовано 39 электрокаров Tesla, среди которых было лишь 19 кроссоверов Model X. Таким образом, рост продаж по отношению к 2016 году составил 59%. Столь существенная динамика обеспечена исключительно за счет продажи новых кроссоверов, которые пользуются популярностью у россиян.

Из 62 поставленных в Россию электромобилей Tesla 36 были зарегистрированы в Москве, 11 – в Подмосковье. Как итог, на долю столичного региона приходится три четверти российских продаж Tesla. Еще 6 машин встали на учет в Санкт-Петербурге, 3 – в Татарстане, 2 – в Ростовской области. По одному электрокару отправилось в Приморский и Хабаровский края, а также Воронежскую и Тверскую области.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в минувшем году в России было продано 95 новых электромобилей, что на 28% больше, чем в 2016-м.