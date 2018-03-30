30.03.2018, 13:09
В 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса в Крыму направят 3,6 млрд руб.
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выступая с докладом о результатах деятельности Совета министров Республики Крым в 2017 году, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в 2018 году на поддержку садоводства, виноградарства, молочного и племенного животноводства, рыбоводства и мелиорации будет направлено 3,6 млрд рублей.
Сергей Аксёнов напомнил, что сумма поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году составила 2,2 млрд рублей.
Также Глава Крыма добавил, что в последние три года крымские аграрии собирают рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Так, 2017-м валовой сбор составил почти 1,7 млн тонн, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Сергей Аксёнов уточнил, что для Крыма важно вернуть славу края садов и виноградников, в связи с чем в текущем году планируется посадка почти 900 гектаров садов, более тысячи гектаров новых виноградников.
Кроме того, Глава республики сообщил, что на данный момент укрепляется материально-техническая база сельского хозяйства. В частности, за последние 3 года сельскохозяйственными предприятиями республики приобретено 1650 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 220 единиц на миллиард рублей – в 2017 году.
При этом Сергей Аксёнов отметил важность задачи по увеличению площади орошаемых земель. На сегодняшний день орошается уже 14 тысяч гектаров, также за счет увеличения господдержки мелиорации будет предоставлена возможность ввести ещё 3500 гектаров орошаемых земель.
Глава Крыма добавил, что за год введены в эксплуатацию мощности по хранению сельскохозяйственной продукции на 7060 тонн, а в 2018 году запланирован ввод овоще- и плодохранилищ почти на 18 тысяч тонн.
Также, Сергей Аксёнов уточнил, что на развитие сельского хозяйства повлияли неблагоприятные погодные условия в первой половине 2017 года и африканская чума свиней, что привело к уменьшению объёмов продукции растениеводства почти на 8% и сокращению свиного поголовья. Правительство республики компенсировало сельхозпроизводителям потери в объёме 56 млн рублей.
Глава Крыма сообщил, что на данный момент в сфере АПК с 2015 года реализуется 64 инвестиционных проекта на 42 млрд рублей, в прошлом году объём инвестиций превысил 3 млрд рублей. Кроме того, в рамках республиканской государственной программы реализуются мероприятия по развитию малых форм хозяйствования. В 2017 году на эти цели было выделено более 300 млн рублей. Грантовую поддержку получили 150 фермеров, а также два потребительских кооператива. По словам Сергея Аксёнова, в 2018 году на эти цели будет выделено около 500 млн рублей, в том числе 150 млн – на развитие кооперации.
Также Глава республики особо отметил, что Президент РФ поручил решить вопрос о выделении земли фермерам без тендеров. Сергей Аксёнов сообщил, что это придаст дополнительный импульс развитию аграрной отрасли во всех регионах, в том числе в Крыму.
Сергей Аксёнов напомнил, что сумма поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году составила 2,2 млрд рублей.
Также Глава Крыма добавил, что в последние три года крымские аграрии собирают рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Так, 2017-м валовой сбор составил почти 1,7 млн тонн, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Сергей Аксёнов уточнил, что для Крыма важно вернуть славу края садов и виноградников, в связи с чем в текущем году планируется посадка почти 900 гектаров садов, более тысячи гектаров новых виноградников.
Кроме того, Глава республики сообщил, что на данный момент укрепляется материально-техническая база сельского хозяйства. В частности, за последние 3 года сельскохозяйственными предприятиями республики приобретено 1650 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 220 единиц на миллиард рублей – в 2017 году.
При этом Сергей Аксёнов отметил важность задачи по увеличению площади орошаемых земель. На сегодняшний день орошается уже 14 тысяч гектаров, также за счет увеличения господдержки мелиорации будет предоставлена возможность ввести ещё 3500 гектаров орошаемых земель.
Глава Крыма добавил, что за год введены в эксплуатацию мощности по хранению сельскохозяйственной продукции на 7060 тонн, а в 2018 году запланирован ввод овоще- и плодохранилищ почти на 18 тысяч тонн.
Также, Сергей Аксёнов уточнил, что на развитие сельского хозяйства повлияли неблагоприятные погодные условия в первой половине 2017 года и африканская чума свиней, что привело к уменьшению объёмов продукции растениеводства почти на 8% и сокращению свиного поголовья. Правительство республики компенсировало сельхозпроизводителям потери в объёме 56 млн рублей.
Глава Крыма сообщил, что на данный момент в сфере АПК с 2015 года реализуется 64 инвестиционных проекта на 42 млрд рублей, в прошлом году объём инвестиций превысил 3 млрд рублей. Кроме того, в рамках республиканской государственной программы реализуются мероприятия по развитию малых форм хозяйствования. В 2017 году на эти цели было выделено более 300 млн рублей. Грантовую поддержку получили 150 фермеров, а также два потребительских кооператива. По словам Сергея Аксёнова, в 2018 году на эти цели будет выделено около 500 млн рублей, в том числе 150 млн – на развитие кооперации.
Также Глава республики особо отметил, что Президент РФ поручил решить вопрос о выделении земли фермерам без тендеров. Сергей Аксёнов сообщил, что это придаст дополнительный импульс развитию аграрной отрасли во всех регионах, в том числе в Крыму.
Источник: http://glava.rk.gov.ru