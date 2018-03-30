ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство России выделит в 2018 году около 7 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства в четверг.



"Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности, всего это 12 млрд 200 млн рублей. Более половины этой суммы, в районе 7 млрд рублей, пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств. Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили - что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники", - сказал глава правительства, которого цитирует агентство "Финмаркет".



По его словам, также будет выделено 2,5 млрд рублей субсидий, которые будут распределяться между производителями газомоторной техники.



Проектом распоряжения предусматривается выделение в 2018 году средств на ряд мер, в том числе на стимулирование лизинга колесных транспортных средств в размере 4 млрд рублей; стимулирование продаж автомобилей физическим лицам в размере 3 млрд рублей; стимулирование производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа в размере 500 млн рублей, а также на стимулирование продаж газомоторной техники в размере 2,5 млрд рублей.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по состоянию на 4 марта 2018 года было реализовано 29,47 тыс. автомобилей, еще 6,8 тыс. машин – по льготному автолизингу, в том числе по программам «Свое дело» и «Российский тягач», согласно данным Минпромторга РФ. Всего за январь-февраль 2018 года было продано 235,64 тыс. автомобилей (+27,5%). В итоге на автомобили, проданные с участием госпрограмм, пришлось около 15,4%. Это втрое меньше, чем в 2017 году: в прошлом году каждый второй автомобиль продавался с господдержкой – на долю программ господдержки приходилось 50% всех проданных автомобилей.