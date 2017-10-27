ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участие в АВТОВАЗе принесло французской группе Renault 1,925 млрд евро выручки по итогам января-сентября 2017 года, говорится в отчёте компании. При этом общая выручка группы за три квартала текущего года составила 41,755 млрд евро, увеличившись на 16,9% в годовом выражении. Показатель выручки от участия в АВТОВАЗе по итогам девяти месяцев прошлого года Renault не приводит, так как на тот момент российский актив юридически не был полностью консолидирован французской группой.

"В России, втором крупнейшем рынке группы по объёму, её продажи выросли на 22% (включая LADA). Благодаря успеху LADA Vesta, LADA XRAY и Renault Kaptur, группа увеличила рыночную долю на 1,2 процентного пункта до 28,2%", - говорится в отчёте. Также Renault улучшила прогноз роста российского рынка в 2017 году с более 5% до более 10%.

АВТОВАЗ за январь-сентябрь 2017 года сократил чистый убыток по МСФО в 7,5 раза - до 4,5 млрд рублей. Операционная прибыль составила 1,9 млрд рублей против убытка в 31,1 млрд рублей за январь-сентябрь прошлого года. До этого компания показала операционную прибыль по итогам 2012 года. Выручка АВТОВАЗа по итогам января-сентября выросла на 21,5%, до 158,6 млрд рублей.