ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Toyota подвела итоги тендера на право быть официальным дилером марки в Барнауле. Напомним, что в первоначальном конкурсе победу одержала московская ГК «Бизнес-Кар», однако свои намерения она не реализовала в установленные сроки, и дистрибьютор был вынужден провести тендер повторно. Новым утвержденным кандидатом в официальные дилеры марки стала местная компания «АлтайЕвроМоторс», сообщает портал «Континент Сибирь online».



ГК «АлтайЕвроМоторс» является официальным дилером Audi, Skoda, Volkswagen в Барнауле. Также в прошлом году компания стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в Барнауле, победив в соответствующем тендере. По данным издания, в конкурсе, объявленном в августе текущего года, также участвовали другие игроки алтайского авторынка, включая ГК «Терминал Моторс» (официальный дилер LADA, Ford в Бийске, Land Rover и Jaguar в Барнауле и Новосибирске), а также ГК «Реал-Моторс» (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AVTOVAZ в Барнауле).



Напомним, ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 гг. авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке остались на прошлогоднем уровне и составили 59785 машин. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1%, согласно данным АЕБ.