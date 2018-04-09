09.04.2018, 23:28
В Белоруссии построят завод по выпуску моторов для российского рынка
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В индустриальном парке "Великий камень" под Минском началось строительство нового моторного завода, который планируют запустить до конца 2018 года. На СП "МАЗ-Вейчай" будут выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность - до 20 тыс. моторов в год.
Учредители полагают, что предприятие сможет обеспечить потребности не только белорусского автопрома, но и будет поставлять около 30% продукции на рынки других стран, прежде всего - в Россию, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.
"МАЗ работает по кооперации с несколькими поставщиками моторов. Иметь собственные двигатели - прежде всего, стратегическая задача для нас", - признался гендиректор Минского автомобильного завода Дмитрий Катеринич.
Совместное предприятие "МАЗ-Вейчай" займёт территорию в 3,5 гектара. Оно будет работать как резидент, пользуясь льготами и преференциями, предусмотренными для индустриального парка.
Владельцами завода выступают ООО "МАЗ-Вейчай", созданное Минским автозаводом (30%) и компании Weichai (70%). Уставный фонд китайская корпорация и МАЗ сформируют в форме прямых инвестиций.
Кстати, автомобили МАЗ уже комплектуются китайскими двигателями из новой линейки. Уровень выбросов агрегатов Weichai Power соответствует стандарту "Евро-5", и практически все станции техобслуживания автомобилей МАЗ в России, Украине и Беларуси могут обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание двигателей Weichai.
Учредители полагают, что предприятие сможет обеспечить потребности не только белорусского автопрома, но и будет поставлять около 30% продукции на рынки других стран, прежде всего - в Россию, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.
"МАЗ работает по кооперации с несколькими поставщиками моторов. Иметь собственные двигатели - прежде всего, стратегическая задача для нас", - признался гендиректор Минского автомобильного завода Дмитрий Катеринич.
Совместное предприятие "МАЗ-Вейчай" займёт территорию в 3,5 гектара. Оно будет работать как резидент, пользуясь льготами и преференциями, предусмотренными для индустриального парка.
Владельцами завода выступают ООО "МАЗ-Вейчай", созданное Минским автозаводом (30%) и компании Weichai (70%). Уставный фонд китайская корпорация и МАЗ сформируют в форме прямых инвестиций.
Кстати, автомобили МАЗ уже комплектуются китайскими двигателями из новой линейки. Уровень выбросов агрегатов Weichai Power соответствует стандарту "Евро-5", и практически все станции техобслуживания автомобилей МАЗ в России, Украине и Беларуси могут обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание двигателей Weichai.
Источник: Автостат