ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Альянс Renault-Nissan, которому принадлежит АВТОВАЗ, намерен запустить производство LADA 4x4 следующего поколения в Бразилии. Сборка будет налажена на заводе альянса в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс в 2021 году, сообщает местное издание Gazeta do Povo.

Новую "Ниву" построят на модернизированной платформе Renault Duster. С ним внедорожник также разделит гамму силовых агрегатов. Использование моторов альянса позволит комплектовать новую LADA 4x4 механической или автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что одноплатформенные модели, например, Duster и LADA 4x4, будут выпускаться на одном конвейере в Тольятти. В планах альянса Renault-Nissan к 2021 году увеличить общее количество выпускаемых автомобилей до более 1 млн штук в год.

В октябре прошлого года появилась информация, что АВТОВАЗ планирует в течение девяти лет представить 12 новых моделей: две до 2019 года и десять до 2026-го. Также компания выпустит одиннадцать обновлённых версий моделей текущей линейки. Производство машин будет налажено в Тольятти и Ижевске.