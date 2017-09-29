



Железобетонный мост длиной 128 метров, построенный взамен пришедшего в негодность деревянного моста, соединил отдалённые села Утата и Далахай с районным центром.



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Церемония открытия моста через реку Цакирка прошла в Закаменском районе Бурятии, это первый в регионе мост, построенный на средства, собранные системой "Платон"Железобетонный мост длиной 128 метров, построенный взамен пришедшего в негодность деревянного моста, соединил отдалённые села Утата и Далахай с районным центром.

"Этот объект очень важен для района. Здесь проживает около двух тысяч человек, которые, по сути, оказались отрезанными от внешнего мира", - отметил на открытии моста министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Сергей Козлов.





Строительство моста началось в 2016 году, однако, могло быть приостановлено из-за нехватки средств. Главе Бурятии Алексею Цыденову удалось вовремя добиться дополнительного финансирования из федерального бюджета, что позволило завершить строительство моста. Стоимость проекта составила 93,4 млн рублей. Это средства, собранные федеральной системой "Платон", а также из республиканского и муниципального бюджетов.





"Программа "Платон" нужная, она даёт возможность реализовать большие проекты, которые сами мы не можем»" - считает Козлов.





На средства системы "Платон" возводится ещё один мост в Кяхтинском районе, его открытие состоится также в 2017 году. Всего на сегодня в Бурятии имеется 900 мостов, много аварийных. Козлов отметил важность срочной реконструкции социально-значимых сооружений, обеспечивающих транспортную доступность.