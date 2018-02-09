В Голландии представили концепт здания с фасадом из QR-кодов
09.02.2018, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Архитектурная голландская мастерская MVRDV предлагает построить офисное здание с фасадом, сплошь покрытым из QR-кодов. Концептуальный проект необычного офиса был представлен на днях. Проект под названием Milestone – это высотное здание, имеющее большое сквозное пространство, которое будет выступать как общественное пространство. Одновременно фасад здания будет оборудован фотоэлектрическими панелями и QR-кодами.
Офис Milestone может появиться в Штутгарте в городке Эслинген-ам-Неккар. Здание будет иметь высоту в двенадцать этажей. Общая площадь его пространств - шесть с половиной тысяч квадратных метров площадей. Кроме офисов, в здании будут расположены бар и ресторан. Внутри отверстия, вырезанного в здании, будут находиться открытые для публики лестницы, платформы, обширные террасы.
Фасад офисного здания Milestone предполагается сделать из стекла, причём он частично будет зеркальный, а частично абсолютно прозрачный. Как считают специалисты компании MVRDV, это позволит более эффективно контролировать температуру во внутренних помещениях здания. Благодаря прозрачности фасада, всё общественное пространство, окружающее новое здание, будет визуально казаться большим.
Milestone архитекторы хотят сделать экологическим зданием. Его фасад будет покрыт фотоэлектрическими панелями. Энергия, генерируемая ими, будет направляться на нужды офисного строения. Для удобства посетителей по новому зданию расклеят QR-коды. Они помогут обладателям смартфона получать актуальную информацию по истории города, о местных знаменитостях и достопримечательностях, особенностях ландшафта. Таким образом, обычное здание превратится в интерактивный музей.
Предположительно, проект начнёт реализовываться в 2020 году.
Офис Milestone может появиться в Штутгарте в городке Эслинген-ам-Неккар. Здание будет иметь высоту в двенадцать этажей. Общая площадь его пространств - шесть с половиной тысяч квадратных метров площадей. Кроме офисов, в здании будут расположены бар и ресторан. Внутри отверстия, вырезанного в здании, будут находиться открытые для публики лестницы, платформы, обширные террасы.
Фасад офисного здания Milestone предполагается сделать из стекла, причём он частично будет зеркальный, а частично абсолютно прозрачный. Как считают специалисты компании MVRDV, это позволит более эффективно контролировать температуру во внутренних помещениях здания. Благодаря прозрачности фасада, всё общественное пространство, окружающее новое здание, будет визуально казаться большим.
Milestone архитекторы хотят сделать экологическим зданием. Его фасад будет покрыт фотоэлектрическими панелями. Энергия, генерируемая ими, будет направляться на нужды офисного строения. Для удобства посетителей по новому зданию расклеят QR-коды. Они помогут обладателям смартфона получать актуальную информацию по истории города, о местных знаменитостях и достопримечательностях, особенностях ландшафта. Таким образом, обычное здание превратится в интерактивный музей.
Предположительно, проект начнёт реализовываться в 2020 году.
Источник: Олимпстрой