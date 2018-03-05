ОРЕАНДА-НОВОСТИ. УК «Колмар», резидент ТОР «Южная Якутия» и СПВ, строит в Ванинском районе Хабаровского края самый крупный угольный терминал в стране. Об этом заявила заместитель генерального директора УК «Колмар» Анна Цивилева.

«У нас две производственные мощности. Первая – ГОКи в городе Нерюнгри в Южной Якутии. Вторая – мы строим свой угольный терминал в бухте Мучка в Ванинском районе Хабаровского края. Это будет, наверное, самый мощный терминал в России. Объём его перевалки в год – 24 млн тонн с возможностью загрузки крупнотоннажных судов. Мы его строим с учётом всех экологических пожеланий во стороны органов власти. Количество уже привлечённых инвестиций составляет 1 млрд долларов. С запуском порта их будет 2 млрд долларов, которые мы привлекли на Дальний Восток», – рассказала Анна Цивилева.

«Колмар» - крупный угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Балансовые запасы компании «Колмар» превышают 1 млрд тонн, большая часть которых – марки коксующихся углей премиального качества, обладающие уникальным набором физических и химических свойств, особо ценных для металлургического и коксохимического производства.

В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».