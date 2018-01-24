В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро выведен в капитальный ремонт гидроагрегат № 3 Аушигерской ГЭС
24.01.2018, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Аушигерской ГЭС, входящей в состав филиала ПАО "РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал", выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат № 3, установленной мощностью 20 МВт.
Гидроагрегат остановлен в соответствии с утверждённой программой ремонтов филиала на 2018 год. Ремонтные работы на гидроагрегате планируется завершить за 42 календарных дня. За этот период специалистам АО "Гидроремонт ВКК" предстоит выполнить разборку гидроагрегата, ремонт рабочего колеса с наплавкой абразивного и кавитационного износа, ремонт лабиринтных уплотнений, лопаток направляющего аппарата и спиральной камеры.
Стоимость капитального ремонта гидроагрегата составит 13,9 млн рублей. Всего на ремонтную программу филиала в 2018 году будет направлено 72,3 млн рублей. В перечне приоритетных работ, которые планируется завершить до начала весенне-летнего паводка 2018 года: капитальный ремонт гидроагрегатов № 1 Акбашской ГЭС и № 3 Кашхатау ГЭС, ремонт силового трансформатора № 3 Аушигерской ГЭС.
Весь комплекс ремонтных работ направлен на повышение безопасности и надёжности работы генерирующего оборудования гидроэлектростанций филиала.
Гидроагрегат остановлен в соответствии с утверждённой программой ремонтов филиала на 2018 год. Ремонтные работы на гидроагрегате планируется завершить за 42 календарных дня. За этот период специалистам АО "Гидроремонт ВКК" предстоит выполнить разборку гидроагрегата, ремонт рабочего колеса с наплавкой абразивного и кавитационного износа, ремонт лабиринтных уплотнений, лопаток направляющего аппарата и спиральной камеры.
Стоимость капитального ремонта гидроагрегата составит 13,9 млн рублей. Всего на ремонтную программу филиала в 2018 году будет направлено 72,3 млн рублей. В перечне приоритетных работ, которые планируется завершить до начала весенне-летнего паводка 2018 года: капитальный ремонт гидроагрегатов № 1 Акбашской ГЭС и № 3 Кашхатау ГЭС, ремонт силового трансформатора № 3 Аушигерской ГЭС.
Весь комплекс ремонтных работ направлен на повышение безопасности и надёжности работы генерирующего оборудования гидроэлектростанций филиала.
Источник: Русгидро